Nabestaanden willen dierbaren herbegraven na 'seance' op begraafplaats Amersfoort

Enkele nabestaanden van mensen die begraven liggen op de Amersfoortse begraafplaats Rusthof willen hun dierbaren elders herbegraven. Aanleiding is de spirituele sessie die in september op de begraafplaats werd gehouden, zonder medeweten van nabestaanden.

De gemeente Amersfoort meldt in een brief dat de gemeente de kosten van de herbegrafenis vergoedt. "Dit is een enorm emotioneel besluit", schrijft burgemeester Bolsius aan nabestaanden. "Wij betreuren het zeer dat het voor deze nabestaanden zulke vergaande consequenties heeft."

De spirituele sessie, een 'seance', werd op 11 september 's avonds gehouden. Zes volwassenen kwamen bijeen op een deel van de begraafplaats waar kinderen begraven liggen. De groep zou hebben geprobeerd om contact te krijgen met de geesten van overleden kinderen.

Enkele beelden van de seance werden vrijgegeven na een Wob-verzoek van RTV Utrecht: