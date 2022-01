Titelverdediger De Vries wint seizoensopening Formule E in Saudi-Arabië

Autocoureur Nyck de Vries is het nieuwe seizoen in de Formule E, de hoogste raceklasse met elektrische auto's, uitstekend begonnen. De regerend wereldkampioen won in zijn Mercedes de eerste race van het seizoen, de E-Prix van Diriyah in Saudi-Arabië.

De Vries eindigde voor zijn Belgische teamgenoot Stoffel Vandoorne en de Brit Jake Dennis. De Vries startte vanaf plek drie en nam meteen de tweede plek over van Dennis. Halverwege de race passeerde hij ook zijn Belgische teamgenoot.

Schurkt aan tegen Formule 1

De rest van de race kwam De Vries niet meer in de problemen. Dat terwijl hij aan het begin van het raceweekend nog kampte met technische problemen. Donderdag tijdens de eerste vrije training moest hij zijn auto met pech aan de kant zetten, waardoor hij lange tijd niet kon rijden.

Landgenoot Robin Frijns van renstal Abt Sportsline eindigde als zestiende.