Celstraf voor hoofdpersoon uit Netflix-hit Tiger King met jaar verminderd

Een Amerikaanse federale rechtbank heeft de excentrieke hoofdpersoon uit de populaire Netflix-serie Tiger King veroordeeld tot 21 jaar cel. Het gaat om dierentuinbaas Joe Exotic, die twee jaar geleden een celstraf van 22 jaar kreeg. De zaak moest over door procedurefouten.

Volgens de rechtbank is bewezen dat Joe Exotic, die in het echt Joseph Maldonado-Passage heet, de opdracht heeft gegeven voor de moord op een vijand van hem, dierenrechtenactivist Carole Baskin. Die had in het verleden een opvangcentrum voor grote katachtigen en leverde destijds kritiek op de behandeling van dieren door Joe Exotic. Ook zij was te zien in Tiger King.

Baskin zei tegen de rechters nog altijd bang te zijn dat Joe Exotic haar iets zou aandoen. "Hij blijft intense gevoelens van kwade wil tegen mij koesteren", zei ze. Joe Exotic vroeg juist om clementie, omdat hij binnenkort start met een behandeling tegen kanker.

'Geen serieus voorstel'

Eerder zei justitie in de VS dat hij 10.000 dollar aan een undercoveragent van de FBI aanbood om Baskin te doden. Ook iemand anders zou dat voorstel hebben gekregen. Maar de advocaten van Joe Exotic stelden dat dat geen serieus voorstel was en vroegen om vrijspraak.

Hij is ook veroordeeld voor het doden van vijf tijgers, het verkopen van tijgerwelpjes en het vervalsen van gegevens over wilde dieren.

Zaak moest opnieuw

De zaak tegen Joe Exotic moest opnieuw nadat een hof van beroep vorig jaar had geoordeeld dat de strafrichtlijnen niet goed waren gevolgd. Volgens het hof had Exotic een lagere straf moeten krijgen dan de 22 jaar die hij eerder opgelegd had gekregen. Dat is nu dus slechts een jaar minder geworden.

Het eerste seizoen van Netflix-serie Tiger King kwam begin 2020 uit en werd een grote hit, mede omdat veel mensen door de coronacrisis thuis moesten blijven.