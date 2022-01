Clubs worstelen met beperkte bezetting: Ajax gaat loten, PSV laat keuze aan fans

De Johan Cruijff Arena, met een maximumcapaciteit van 55.000 mensen, is normaal gesproken voor meer dan een derde gevuld met seizoenkaarthouders. Die zullen dus niet allemaal naar binnen kunnen bij een thuiswedstrijd.

Loting of zelf kiezen

De stadions mogen maximaal voor een derde worden gevuld, tot teleurstelling van de clubs in het betaald voetbal. Het kabinet acht het vanwege de besmettelijkheid van de omikronvariant nog steeds te onveilig om de stadionpoorten helemaal open te gooien, in ieder geval tot 8 maart.

Het leek heuglijk nieuws voor de voetbalclubs in Nederland. Het kabinet versoepelde afgelopen woensdag de coronamaatregelen waardoor er na maanden weer publiek welkom is in de voetbalstadions. Maar niet iedereen is blij.

Bij PSV mogen de seizoenkaarthouders zelf kiezen welke wedstrijd ze willen bezoeken. PSV speelt in die periode twee thuiswedstrijden in de eredivisie, tegen AZ en Heerenveen. In het Philips-stadion komt een derde van het stadion neer op een kleine 12.000 bezoekers.

Vanaf dinsdag kunnen de seizoenkaarthouders voor één van de twee wedstrijden een toegangskaart downloaden. Dat houdt in dat nog steeds een klein deel van de 28.000 seizoenkaarthouders deze twee wedstrijden niet kunnen bezoeken.

Nog steeds lege tribunes in Europese wedstrijden

Naast de eredivisie speelt PSV in die periode ook in de beker tegen NAC en Europees in de Conference League tegen Maccabi Tel Aviv. Tegen NAC kunnen seizoenkaarthouders een kaartje kopen, en geldt de regel: wie het eerst komt wie het eerst maalt.