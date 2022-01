Bernal dankt God: 'Aan de dood ontsnapt, had 95 procent kans op een dwarslaesie'

Wielrenner Egan Bernal heeft na zijn zware trainingsongeluk van afgelopen maandag voor het eerst gereageerd. De Colombiaan fietste in volle snelheid tegen een stilstaande bus aan tijdens een training in Colombia. Hij liep een reeks van verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben.

"Ik had 95 procent kans op een dwarslaesie en verloor bijna mijn leven met wat ik het allerliefste doe", meldde hij op Instagram. "Ik lig nog steeds op de ic en wacht op meer operaties, maar ik vertrouw op God dat alles goed komt. Ik wil God bedanken en ben de Universiteitskliniek La Sabana en al haar specialisten dankbaar voor het doen van het onmogelijke. "

Nog een ingreep

Bernal onderging al twee operaties en moet opnieuw onder het mes. De Colombiaan van Ineos ondergaat nog twee kleine ingrepen aan een breuk van het middenhandsbeentje in zijn rechterhand en aan breuken bij zijn tanden en kaak.

De Colombiaan won in 2019 de Tour de France en afgelopen jaar de Giro d'Italia. Dit jaar was de Tour de France het hoofddoel van de renner van Ineos, maar het is zeer onzeker of hij dat haalt.