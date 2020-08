Drie clubs uitgeschakeld in Champions League en Europa League na coronagevallen

Een heel seizoen gevoetbald om Europees te mogen spelen om vervolgens zonder een minuut te spelen uitgeschakeld te worden. Het is inmiddels al drie clubs overkomen. Na het Kosovaarse Drita zijn ook Slovan Bratislava (Slowakije) en FC Pristina (Kosovo) slachtoffer geworden van het strenge coronabeleid van de UEFA.

Slovan Bratislava zou in de eerste kwalificatieronde van de Champions League spelen tegen KI Klaksvik (Faeröer). De wedstrijd werd tot tweemaal toe uitgesteld na positieve testen bij spelers van de Slowaakse club. De UEFA kende maandag een reglementaire 3-0 zege toe aan Klaksvik, dat nu woensdag in de tweede voorronde mag aantreden tegen Young Boys.

Het Kosovaarse FC Pristina hoopte via de kwalificaties deelname aan de Europa League af te dwingen. Het vloog na acht positieve coronagevallen zelfs acht amateurspelers in om alsnog aan te mogen treden tegen Lincoln Red Imps uit Gibraltar. Tevergeefs, want de UEFA besloot de overwinning ook in dit geval reglementair toe te wijzen aan Lincoln Red Imps.