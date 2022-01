Hart-longmachine in Rotterdamse traumahelikopter vergroot overlevingskans

Aan boord van een traumahelikopter op Rotterdam The Hague Airport vliegt voortaan een mobiele hart-longmachine mee. Dat is een primeur voor Nederland. Het apparaat biedt mensen met een hartstilstand een veel grotere kans op overleven.

Het Rotterdamse team gaat met hun ervaring ook andere traumateams trainen. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle Nederlandse traumahelikopters zo'n mobiele hartmachine krijgen. Daarmee wordt Nederland het eerste land ter wereld waar de hart-longmachines aan boord van traumahelikopters landelijk worden uitgerold.

Volgens Reis Miranda, intensivist bij het Erasmus MC, is de machine uitermate handig. 'Als het hart na twintig minuten reanimeren niet begint te kloppen, is de kans klein dat je eruit gaat komen. Hoe korter het hart het niet doet, hoe beter het ook is voor je lichaam. Dit apparaat, is de vervanging van de hart- en longfunctie van het lijf.'

'30 tot 40 procent te redden'

De intensivist denkt dat er per jaar, als alle traumahelikopters een hart-longmachine zouden hebben, zo'n 200 patiënten per jaar zijn die geholpen kunnen worden met het apparaat. 'We denken dat we zo'n 30 tot 40 procent van hen hiermee kunnen redden', aldus Miranda in gesprek met RTV Rijnmond.

Financiering om alle helikopters van een long-hartmachine te voorzien is er nog niet. 'Daar moeten we het ministerie van Volksgezondheid nog van overtuigen.' De komende anderhalf jaar gaat het Rotterdamse team wel vast alle trauma-artsen van helikopters trainen, zodat ze in ieder geval weten hoe de machine werkt.