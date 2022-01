Honda blijft verbonden aan Verstappen: 'Door onze successen zekere herbezinning'

Wereldkampioen Max Verstappen blijft ook de komende jaren met Honda in zijn Formule 1-wagen rijden. Honda levert sinds 2019 de motoren aan Red Bull Racing, maar zou na vorig seizoen daarmee stoppen. Nu zijn ze teruggekomen op dat besluit.

Volgens topman Helmut Marko van Red Bull heeft dat te maken met de wereldtitel van Max Verstappen in het afgelopen seizoen. "Er heeft door onze successen een zekere herbezinning plaatsgevonden bij de Japanners", meldt Marko in het vakblad Autorevue.

Nieuwe regels in de F1

Al in 2020 kondigde Honda aan dat 2021 hun laatste jaar in de Formule 1 zou zijn. Daarop besloot Red Bull de ontwikkeling van motoren zelf op te pakken en bouwden ze een eigen fabriek in het Engelse Milton Keynes. Honda beloofde wel de renstal van Max Verstappen te blijven bijstaan en adviseren op het gebied van motoren, waar nodig.