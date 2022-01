Maarten Keulemans (de Volkskrant) is Journalist van het Jaar

Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, is verkozen tot Journalist van het Jaar 2021. De jury prijst zijn 'onvermoeibare verslaggeving' van de coronapandemie.

Vakblad Villamedia kent jaarlijks de prijs toe aan de journalist die bijzonder werk heeft geleverd. Keulemans onderstreept wat de jury betreft "het hoge niveau van de vaderlandse journalistiek".

"Hij draagt onvermoeibaar feiten aan en weet die helder te duiden, komt terug op eerdere conclusies als het nodig is, en gaat met werkelijk iedereen het gesprek aan", staat in het juryrapport. "Daarmee is Keulemans wat de jury betreft een journalist van deze tijd."

De jury noemt de langlopende serie 'Keulemans in Quarantaine' als hoogtepunt van zijn werk. "Hij sluit zich niet op in zijn ivoren toren, maar staat midden tussen zijn publiek en beantwoordt de vragen die bij hen leven. Daarbij kiest hij geen kant."

Keulemans vindt het een "onwijze eer" dat hij Journalist van het Jaar is. "Het is een prijs die wordt uitgereikt door collega's. Dat doet me wat. Nu sta ik in een rijtje van mensen mensen die ik enorm bewonder als Bas Haan (Nieuwsuur) en Olaf Koens (RTL Nieuws)."

Twitter en Café Weltschmerz

"In het juryrapport staat dat ik de prijs onder andere krijg voor de laagdrempelige en open manier waarop ik mijn werk probeer te doen. Ik ben er trots op dat ik deze prijs daarvoor krijg", zegt de wetenschapsjournalist. "Ik zit veel op Twitter en ga bij Café Weltschmerz in debat. Dat doe ik in mijn vrije tijd en vind ik belangrijk. Het is van belang dat we in de journalistiek transparant zijn over wie we zijn en welke afwegingen we maken. Het is heel gaaf dat de jury dit erkent."

Keulemans werkt ongeveer tien jaar bij de Volkskrant. Voor die tijd werkte hij onder andere bij het Leidsch Dagblad, de NOS en Quest.