Schouten wil Wüst niet kwijt in achtervolgingsploeg: 'En dat weet Ireen ook'

"Waarom moet ik mijn excuus aanbieden?" Irene Schouten is oprecht verbaasd als dat geopperd wordt. Maar ze heeft natuurlijk wel contact opgenomen met Ireen Wüst, voegt ze eraan toe.

In een video over Team Zaanlander, de ploeg van Schouten en ook de soms wat onbehouwen uit de hoek komende trainer Jillert Anema, die dinsdag online kwam, klonk onvervalste kritiek door op de rol die Wüst speelde in de ploegenachtervolging. Bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City had de binnenkort afzwaaiende routinier naar de zin van de Zaanlanders te weinig haar voorgangster geduwd.

Lullig

"Dinsdag kwam die uitzending", vertelt Schouten, inmiddels staand in de olympische schaatshal in Peking. "Ik heb 'm gezien en toen direct contact met Ireen opgezocht. Want het is niet netjes hoe ze in die aflevering wordt neergezet. Dat is heel lullig voor haar."