Terug uit het buitenland | Michel Vlap: 'Nooit spijt gehad'

"Ik heb er nooit spijt van gehad, nooit. Anderlecht is een fantastische club. Maar er is wel een bepaalde druk daar. Als je voor acht miljoen wordt binnengehaald en je krijgt rugnummer 10, dan wordt er naar je gekeken."

Vandaag: FC Twente-speler Michel Vlap, die na twee seizoenen in België en Duitsland weer terug is in Nederland.

Voor veel voetballers is het een droom om in hun carrière in het buitenland te mogen spelen, maar vaak genoeg blijkt hoe moeilijk het is om daar ook daadwerkelijk door te breken. We spraken drie voetballers die Europa introkken voor een avontuur, maar afgelopen jaar ook weer terugkeerden naar de eredivisie.

"Mijn moeder vroeg aan mijn oma in het tehuis: oma, het gaat nu wel heel goed met Michel. Waar moet hij gaan voetballen? Ze zei uit het niets: Anderlecht! En geloof het of niet, anderhalve week later belden ze. Dat was wel bijzonder."

En hoe beter het gaat, hoe meer hij ook over zijn toekomst nadenkt. Vlap praat over de mogelijkheden met zijn familie en zaakwaarnemer, want misschien is er wel meer dan Friesland. Uiteindelijk is het zijn oma, die lijdt aan een vorm van Alzheimer, die een voorspellende gave blijkt te hebben.

"Het is meer een Ajax, denk ik", zegt hij met kenmerkende grijns. "Er wordt elke dag over de club geschreven. In Friesland kende ik het ontspannende, daar was het zakelijker. Ik ben een familiemens, een mensenmens, en wil graag omringd worden door warmte."

En zo verhuist Michel Vlap in de zomer van 2019 naar Brussel. De 22-jarige aanvaller, die tot dan toe altijd dicht bij huis had gespeeld, verruilt het gemoedelijke Sneek voor een wereldstad. En na 17 jaar bij 'zijn cluppie' voelt bij Anderlecht de eerste maanden alles vreemd.

"In het tweede half jaar gingen we ook als team draaien. En als je dan in zeventien basiswedstrijden tien goals maakt, heb je het in je eerste seizoen denk ik hartstikke goed gedaan. Ook de fans waren volgens mij wel blij met me: ik ben iemand die passie en een lach op het veld geeft."

Vlap komt terecht in een team dat onder leiding van 'redder' Kompany nog moet worden opgebouwd. En met rugnummer 10 krijgt hij daarin een grote verantwoordelijkheid. "Het eerste halfjaar was er wat stress en druk, dan merk je dat het ook gaat om acclimatiseren en je goed voelen."

Maar daarna breekt de coronacrisis uit. Vlap heeft de pech als eerste binnen de club positief getest te worden op het virus. Een zware periode volgt. "Het was niet leuk om de eerste te zijn, echt niet", schudt hij zijn hoofd. "Er werd met wat vingers gewezen. Er was angst en boosheid." Hij loopt in de voorbereiding een achterstand op die, zo blijkt later, niet meer goed is te maken.

"Ik moet zeggen dat ik daar ook niet altijd even goed mee om ben gegaan. Als ik het soms niet eens was met een bepaalde keuze, of niet speelde, kon ik mijn emoties niet verbergen. Bij Heerenveen had ik daar nooit mee om hoeven leren gaan. Kompany vond dat ik daar anders op had moeten reageren en dat vind ikzelf ook. Ik heb ervan geleerd en het heeft me volwassener gemaakt."

Scoren tegen Bayern München

Als hij minder en minder speelt, besluit hij om verhuur te vragen en het Duitse Arminia Bielefeld is zeer geïnteresseerd. Vlap en zijn vriendin verhuizen midden in de lockdown naar een op dat moment spookstad, maar sportief beleeft de aanvaller gelijk een droomstart. Tegen Bayern München mag hij starten in de basis, en hij geeft niet alleen assist, maar scoort ook.