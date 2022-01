President Kazachstan steviger in het zadel na neerslaan onlusten

President Tokajev van Kazachstan is benoemd tot voorzitter van de regerende partij in het land. Hij volgt oud-president Nazarbajev op. Door die stap zit Tokajev nu steviger in het zadel, na het neerslaan van de protesten van begin deze maand.

Tokajev werd in 2019 door oud-president Nazarbajev naar voren geschoven als nieuwe president. Toch trok Nazarbajev volgens velen achter de schermen nog altijd aan de touwtjes. Aan die situatie lijkt nu een einde te zijn gekomen, mede doordat Tokajev de laatste tijd publiekelijk afstand neemt van zijn voorganger.

De onenigheid volgde na de bloedige protesten van een paar weken geleden. De ongeregeldheden begonnen op 2 januari met demonstraties tegen een scherpe stijging van de brandstofprijzen. In de dagen daarna groeiden ze uit tot een gewelddadig protest tegen het autoritaire bewind.

Dat protest werd hard neergeslagen, de oproerpolitie kreeg de opdracht met scherp te schieten op betogers. Ruim 5000 mensen werden opgepakt.

Ongelijkheid toegenomen

Na de rellen, op 11 januari, zei Tokajev dat zijn mentor de ongelijkheid tussen de elite en de armen in het land alleen maar vergroot heeft. Door Nazarbajevs toedoen is een laag van mensen ontstaan "die zelfs internationaal gezien rijk kan worden genoemd", zei Tokajev.

In de dagen na die toespraak werden familieleden van Nazarbajev, die hoge functies in de zakenwereld en politieke wereld bekleedden, opzijgeschoven. Dat gebeurde vandaag ook nog met Nazarbajevs oudste dochter, op het partijcongres waar Tokajev als voorzitter werd gekozen.

Desondanks sloeg Tokajev een verzoenende toon aan. "Laten we de successen van onze eerste president prijzen en laten we leren van de fouten die gemaakt zijn." De oud-leider ontkende dat hij een conflict heeft met zijn opvolger. Nazarbajev, naar wie de hoofdstad Nur-Sultan is vernoemd, bestempelde zichzelf op het congres simpelweg tot 'pensionado'.