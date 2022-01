Schorsing Openda teruggebracht naar twee duels: rentree mogelijk tegen PSV

De tuchtcommssie van de KNVB heeft de schorsing van Vitessenaar Loïs Openda teruggebracht tot drie duels, waarvan één voorwaardelijk. De Belg kreeg zaterdag rood in het duel met FC Groningen (1-3), nadat de VAR had ingegrepen.

Die constateerde dat Openda tegenstander Mike te Wierik met zijn elleboog een tik op de ribben gegeven had. De aanklager deed vervolgens een schorsingsvoorstel van vier duels, waarvan één voorwaardelijk.

Dat vond Vitesse een te zware straf en ging in beroep. "De verdediger was erg irritant. Hij pakte me voortdurend vast. Dat is ook zijn taak", vertelde Openda eerder deze week. "Ik heb hem geen pijn gedaan, maar hij maakte wel veel theater."

Trainer Thomas Letsch vond het ook een zware beslissing. "Loïs speelt zo goed de laatste tijd en verdedigers zijn daar bang voor", was zijn verklaring. "Ze zetten alles tegen hem in en daar hebben ze gelijk in. Het hoort bij voetbal."