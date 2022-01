Goalgetter Vlahovic naar Juventus, tot woede van Fiorentina-supporters

Dusan Vlahovic verruilt Fiorentina voor Juventus. Met de overgang van de Servische spits zou zo'n zeventig miljoen euro gemoeid zijn.

De transfer van Vlahovic naar Juve hing al een tijd in de lucht. De 22-jarige aanvaller maakte het afgelopen anderhalf jaar enorme indruk bij Fiorentina. Dit seizoen was hij al goed voor zeventien goals, terwijl hij met 21 treffers ook afgelopen voetbaljaargang goed op schot was.

De spitspositie bij Juventus was vacant, omdat de Spanjaard Álvaro Morata en de jeugdige Moise Kean niet voldeden. Bovendien is het onzeker of de creatieve aanvaller en sterspeler Paulo Dybala langer in Turijn blijft.

Spandoeken

Sommige supporters van zijn oude club Fiorentina nemen Vlahovic de overstap naar rivaal Juventus kwalijk. Bij het stadion van La Viola werden onlangs meerdere spandoeken met beledigende en racistische leuzen opgehangen.