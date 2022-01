Milieuorganisaties over extra geld Great Barrier Reef: lost kernprobleem niet op

De Australische regering weigert de fossiele industrie aan te pakken en ontlokte bij de klimaattop van Glasgow, eind vorig jaar, daarmee kritiek bij andere landen. Australië zegde wel toe in 2050 klimaatneutraal te willen zijn, maar er liggen nog geen concrete maatregelen. Zonder een doortastend milieubeleid is er ook weinig kans dat het geliefde koraal in het Great Barrier Reef gered wordt, stellen critici.

Bedreigd werelderfgoed?

Morrison noemt de investeringen in het koraalrif noodzakelijk, omdat er 64.000 banen zouden afhangen van het welzijn van het Great Barrier Reef. "Zowel de economische gezondheid als de natuurlijke gezondheid van het gebied is van belang", zei hij.

Morrison hoopt met de geldinjectie te voorkomen dat het koraalrif alsnog op de Unesco-lijst voor bedreigd werelderfgoed wordt geplaatst. De VN-organisatie overwoog die stap vorig jaar, omdat Australië volgens de VN-organisatie te weinig deed om de waterkwaliteit te verbeteren en klimaatdoelstellingen te halen om het koraal te beschermen.

De Australische regering heeft toen met succes gelobbyd om dat tegen te houden. Voor de coronapandemie kwamen jaarlijks veel toeristen af op het koraalrif, en dat leverde duizenden banen op. Australië is bang dat toeristen wegblijven en dat de economie een klap krijgt als Unesco het gebied als bedreigd aanmerkt. Dit jaar stemt Unesco opnieuw over de status van het rif.