Knotsgekke kraker in Quito: Alisson krijgt twee keer rood, maar speelt duel uit

"Ik denk dat dat in de historie van het voetbal nog nooit is gebeurd", verzuchtte Alisson Becker opgelucht na het laatste fluitsignaal van Ecuador-Brazilië, een duel in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep. Als doelman van Liverpool en het Braziliaanse nationale team heeft Alisson al veel meegemaakt. Maar twee keer in een wedstrijd van het veld gestuurd worden en tóch de volle negentig minuten (plus zeven minuten blessuretijd) vol maken, dat nog nooit. Alisson kreeg halverwege de eerste helft een rode kaart, nadat hij met hoog geheven been het achterhoofd van Ecuador-aanvaller Enner Valencia raakte. Na bestudering van de beelden adviseerde de VAR echter dat geel voldoende was. Weer geen rood En in blessuretijd ontsprong de doelman opnieuw de dans, toen hij bij het wegstompen van de bal ook tegenstander tegen de grond sloeg. Scheidsrechter Wilmar Roldan oordeelde dat Ecuador een strafschop verdiende en toonde Alisson bovendien een gele kaart, wat zijn tweede zou zijn geweest. Ook nu was het oordeel van de VAR de doelman gunstig gezind. Zowel de kaart als de strafschop werd teruggedraaid.

Brazilië-doelman Alisson raakt Ayrton Preciado bij het wegstompen van de bal, maar komt ermee weg dankzij de VAR. - EPA

Alisson was overigens niet de enige speler op het veld die rood zag. Binnen tien minuten moest de doelman van Ecuador, Alexander Dominguez, al vertrekken, nadat hij Matheus Cunha met zijn voet in het gezicht raakte. En kort daarna moest ook Brazilië met tien man verder, nadat Spurs-verdediger Emerson Royal zijn tweede gele kaart had gekregen. Het duel in Quito eindigde overigens in 1-1. Real Madrid-middenvelder Casemiro opende na zes minuten de score voor Brazilië. Een kwartier voor tijd maakte Félix Torres de verdiende gelijkmaker. Voor Brazilië, dat al zeker is van kwalificatie voor het WK in Qatar, deed die gelijkmaker toch wel pijn. Bij een overwinning zouden de Brazilianen namelijk België hebben afgelost als nummer één op de FIFA-ranglijst.

'Ze lieten ons niet eens naar de wc gaan' Ook Argentinië is al zeker van het WK en boekte - zonder Lionel Messi, maar met de Ajacieden Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico - een zwaarbevochten 2-1 zege op buurland Chili. Ángel Di María en Lautaro Martínez scoorden voor Argentinië.

Rodrigo De Paul, Ángel Di María en Lautaro Martínez vieren een treffer tegen Chili. - EPA

Voor Argentinië deed het resultaat er wellicht minder toe, maar voor Chili was het duel van levensbelang. De Chilenen trokken daarom alles uit de kast om de Argentijnen uit evenwicht te brengen. "Ze lieten ons niet eens naar de wc gaan nadat we het vliegtuig hadden verlaten", mopperde middenvelder Rodrigo De Paul na afloop. "Ze hadden in het hotel de airconditioners uitgezet, we hadden geen water en er was tijdens ons verblijf constant een sirene te horen."

Suárez houdt WK-hoop Uruguay in leven Luís Suárez schonk Uruguay na drie nederlagen en een gelijkspel weer eens de zege. Bij de vuurdoop van bondscoach Diego Alonso, de opvolger van icoon Oscár Tabarez, schoot Suárez zijn land met een knappe volley naar een 1-0 zege op Paraguay.

Uruguay staat na de zege vierde in de WK-kwalificatie. Aan het einde van de rit is dat voldoende voor rechtstreekse kwalificatie. De nummer vijf van Zuid-Amerika plaatst zich voor de play-offs tegen een tegenstander uit de Aziatische zone.

Dest is Dueñas Hernández de baas Ook in Noord- en Midden Amerika werd gevoetbald om drie plekken op het WK. Canada (2-1 tegen Jamaica), de Verenigde Staten (1-0 tegen El Salvador) en Mexico (1-0 tegen Honduras) wonnen hun wedstrijden en lijken hard op weg naar Qatar. Bryan Ruiz, oud-speler van FC Twente en PSV, bezorgde Costa Rica een cruciale 1-0 zege op Panama. In de strijd om de vierde plaats - een plek die recht geeft op play-offs tegen de nummer één van Oceanië - is het verschil tussen beide landen nog twee punten in het voordeel van Panama.

Sergiño Dest glipt langs oude bekende Enrico Dueñas Hernández in het WK-kwalificatieduel tussen de VS en El Salvador. - Reuters

Ondanks de temperatuur van -10 graden celsius in Columbus, Ohio was het duel tussen de Verenigde Staten en El Salvador een warm weerzien tussen Dest en Vitesse-belofte Enrico Dueñas Hernández. De twee in Almere geboren spelers kennen elkaar nog uit de jeugd van Ajax, waar ze samen speelden. Het was echter de andere flankspeler van de Amerikanen die een hoofdrol voor zich opeiste. Na rust schoof linksback Antonee Robinson de bal rustig in het doel, nadat de Salvadoraanse doelman Mario González Tim Weah nog van scoren had weten te houden.

too bad we didn't win but we'll keep fighting till the end 💙 pic.twitter.com/jatVZaoR3T — Enrico Duenas Hernandez (@enrico_duenas) January 28, 2022