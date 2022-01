Kaag verwacht dat Europese coronasteun ruim een miljard lager uitvalt

Nederland krijgt waarschijnlijk ruim een miljard euro minder aan Europese coronasteun dan werd gedacht. Minister Kaag van Financiën schrijft aan de Tweede Kamer dat Nederland volgens voorlopige berekeningen 4,7 miljard euro ontvangt. Eerder werd nog uitgegaan van 6 miljard.

Kaag benadrukt dat de cijfers nog niet definitief zijn, maar "vanwege de waarschijnlijk aanzienlijke bijstelling" informeert ze de Kamer nu al.

Economische cijfers vallen mee

De verandering komt vooral doordat de Nederlandse economie zich beter ontwikkelt dan werd gevreesd: in 2020 was er een krimp van 3,8 procent in plaats van de eerder voorspelde 5,3 procent en in 2021 kwam de groei uit op 4,0 procent in plaats van de eerder verwachte 2,2 procent.

Kaag schrijft dat de Nederlandse groeicijfers niet uniek zijn en ook voor andere lidstaten gelden, maar dat de meevaller in Nederland relatief groot is. In sommige andere landen kwam het economisch herstel juist later dan verwacht en als de definitieve cijfers bekend zijn, ontvangt die groep juist meer. Nederland is er destijds mee akkoord gegaan dat zwaarder getroffen landen meer steun krijgen.

De Europese Commissie maakt de definitieve verdeling van de coronasteun in juni bekend.