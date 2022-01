Nadal rekent af met Berrettini in Melbourne en gaat op voor 21ste grandslamtitel

Nadal won met uitstekend spel de eerste twee sets. Hij serveerde ijzersterk en bestookte in de rally's telkens weer de backhand van de Italiaan, die in beide sets direct zijn service inleverde.

Als Nadal zondag de finale wint, is hij de eerste speler met 21 grandslamtitels. De Spanjaard, die het record van twintig grandslamtitels nu nog deelt met Roger Federer en Novak Djokovic, neemt het in zijn 29ste grandslamfinale op tegen Stefanos Tsitsipas of Daniil Medvedev.

Berrettini, die op een grandslamtoernooi nog nooit wist te winnen van een toptienspeler, wist het tij echter knap te keren. De verliezend finalist van Wimbledon had het nog lastig in zijn eerste opslaggame, maar ging vervolgens steeds beter spelen. De Italiaan legde meer risico in zijn slagen, speelde agressiever en sloeg prachtige winners.

'Sjoemelde Djokovic met datum coronatest?'

Novak Djokovic zal vermoedelijk eind februari zijn rentree maken in het tenniscircuit. De veelbesproken Serviër, die door de Australische autoriteiten aan de vooravond van de Australian Open werd uitgezet vanwege zijn ongevaccineerde status, zal zijn opwachting maken bij het ATP toernooi in Dubai dat op 21 februari begint.

Overigens is het laatste woord nog niet gezegd over Djokovic. De BBC heeft twijfels over het herstelbewijs dat Novak Djokovic gebruikte om Australië binnen te komen. De Britse omroep twijfelt over het moment waarop Djokovic volgens zijn verklaring positief testte op het coronavirus.

De 34-jarige Serviër overhandigde bij aankomst in Melbourne een positieve coronatest die op 16 december in Servië zou zijn afgenomen. Zes dagen later, op 22 december 2021, testte hij negatief op het coronavirus.

Duitse onderzoekers ontdekten dat de bevestigingscode op de brief van de eerste test lager is dan de code op de brief van de tweede test en spraken van "de tijdreis van Djokovics coronatests".

De BBC vroeg de gegevens van enkele tientallen Serviërs op die in de afgelopen maanden een coronatest deden. Daaruit blijkt dat de Servische testbewijzen inderdaad een code bevatten die gedurende de tijd oploopt. De positieve test van Djokovic zou volgens de BBC ergens tussen 25 en 28 december zijn afgenomen, als de code klopt.