Voetballen voor Burkina Faso na militaire coup: 'Kunnen mensen veel plezier brengen'

Aan de coup afgelopen weekend gingen weken van protest door militairen en het Burkinese volk vooraf over de alsmaar verslechterende veiligheidssituatie in Burkina Faso. De regering zou te weinig doen aan de opkomst van jihadistische groeperingen, gelieerd aan Al Qaida en IS, in het noorden en oosten van het land.

Nikiema - zoon van een Burkinese vader en Nederlandse moeder - is derde doelman bij de kwartfinalist op de Afrika Cup. Sinds de zomer van 2019 komt de geboren Hagenaar uit voor Burkina Faso, dat zaterdagavond Tunesië op zijn weg vindt voor een plek in de halve finales. Winst zou een lichtpuntje zijn voor het volk in een turbulente periode.

Wat moet een voetbalteam op zo'n moment? 'Spelers Burkina Faso willen naar huis', lazen de spelers tot hun verbazing in een online nieuwsbericht kort na de coup. "Onzin", zegt de 18-jarige Nederlander Kilian Nikiema, het jongste lid van het Burkinese nationale elftal. "Daar hebben wij het niet eens over gehad."

Een vreemde gewaarwording voor de Burkinese voetbalploeg. Met Kerst waren Nikiema en zijn teamgenoten in aanloop naar de Afrika Cup nog op visite bij de premier. "We gingen met het hele team in de bus daarheen, zaten we daar om de tafel", vertelt Nikiema, "en toen kwamen allemaal officials langs om ons succes te wensen: hoge mensen van de federatie, ministers en de premier."

Na onrustige uren op zaterdag en zondag in hoofdstad Ouagadougou - geweerschoten klonken in de straten - keerde de relatieve rust pas maandagavond terug met de boodschap van legerleider Paul-Henri Sandaogo Damiba dat de regering was afgezet.

We zijn heel hecht. We zijn al bij weken bij elkaar, leven echt als een familie.

De coup in Burkina Faso leidde niet tot grote onrust binnen de selectie. "Iedereen in het team is er natuurlijk mee bezig, maar het verandert niet veel aan onze situatie. We hebben er totaal geen invloed op", vertelt Nikiema aan de telefoon vanuit Garoua, Kameroen.

Hij bleek een natuurtalent. Al snel toonden meerdere profclubs interesse in de atletische doelman. Het werd ADO Den Haag, waar Nikiema nu sinds twee jaar keeper is in het beloftenelftal. In die jaren drong de jonge goalie ook door tot diverse jeugdelftallen van Oranje.

"Nikiema is een bekende achternaam in Burkina Faso", zegt de keeper van Jong ADO, zoals Jansen dat is in Nederland. "Iemand die contacten zei te hebben bij de Burkinese voetbalbond" herkende de naam en stuurde een bericht. Mazzel voor Nikiema: Burkina Faso had een keeperstekort en wilde verjongen. "Toen vroeg hij (toenmalig bondscoach, red.) me mee op trainingskamp. Ik was toen vijftien."

Op dat trainingskamp maakte Nikiema in een oefenwedstrijd tegen Libië zijn debuut voor Burkina Faso. Om daarna direct vol voor Burkina Faso te kiezen - als tiener - leek Nikiema te snel. "Ik zat nog op de middelbare school en later in mijn examenjaar."

In de jaren die volgden, kwam Nikiema bij Oranje Onder 19 als derde keeper weinig aan de bak. Dat duwde zijn gedachten langzaam in de richting van het Afrikaanse land. "Bij Burkina Faso kon ik gelijk mee naar de Afrika Cup."

Oog in oog met idool

"Voor nu heb ik gewoon gekozen voor Burkina Faso." Een keus die hem twee weken terug tijdens de openingswedstrijd van de Afrika Cup oog in oog bracht met zijn idool, doelman André Onana. "Echt een gruwelijke keeper", zegt Nikiema. "Ik heb hem toen gezien en gegroet, maar niet echt gesproken."