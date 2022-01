Europese ambassades in Kenia waarschuwen voor mogelijke terreuraanslag

De Nederlandse ambassade in Nairobi waarschuwt landgenoten in Kenia voor een mogelijke terreuraanslag "op westerse doelen en burgers". Ambassades van andere Europese landen komen met vergelijkbare waarschuwingen.

De informatie is afkomstig van de Franse ambassade, laat ambassadeur Maarten Brouwer op de Facebookpagina van de Nederlandse ambassade weten. Hij beschouwt die informatie als geloofwaardig en roept landgenoten op om waakzaam te zijn op plekken waar "normaal veel westerlingen samenkomen". De Franse ambassade noemt hotels, restaurants en winkelcentra als mogelijk doelwit.

Al-Shabaab

Ook de Duitse en Britse ambassade hebben hun landgenoten geadviseerd bepaalde plaatsen in het Afrikaanse land te mijden, meldt de Keniaanse krant The Standard. De Britse autoriteiten raden landgenoten aan om niet naar gebieden minder dan 60 kilometer van de Somalische grens te gaan.

De afgelopen weken was de terreurbeweging al-Shabaab actief in het district Lamu, dat dicht bij Somalië ligt. Begin deze maand werden zeven mensen gedood bij een aanval die vermoedelijk door de terreurgroep is uitgevoerd. Ook werden huizen in brand gestoken.

Al-Shabaab voert aanslagen uit in Kenia sinds de Keniaanse regering in 2011 troepen naar Somalië stuurde om de terreurbeweging te bestrijden.