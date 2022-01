Gosens zet weer een stap omhoog, van Atalanta naar Inter

Robin Gosens vervolgt zijn loopbaan bij Internazionale. De 27-jarige linkspoot wordt tot de zomer gehuurd van Atalanta en daarna neemt de Italiaanse koploper en regerend kampioen hem definitief over voor 22 miljoen euro, inclusief bonussen nog drie miljoen meer. Zijn contract loopt dan tot 2026.

In het seizoen 2013/2014 speelde Gosens op huurbasis van Vitesse nog voor FC Dordrecht in de eerste divisie. Na een nieuw jaar met Dordt in de eredivisie stapte hij over naar Heracles Almelo. Daar wekte hij met zijn goede spel de interesse van Atalanta. Sinds 2017 komt hij uit voor de club uit Bergamo, waarmee hij hoge ogen gooide in de Serie A en ook in de Champions League uitkwam.