Brugge kan koploper Union geen pijn doen in België, waar wel gewoon gevoetbald wordt

Union Sint-Gillis, met Nederlander Bart Nieuwkoop in de basis, kreeg in de eerste helft zeker drie behoorlijke kansen om op voorsprong te komen. Tot drie keer toe voorkwam de uitblinkende doelman Simon Mignolet een achterstand voor de ploeg van trainer Alfred Schreuder.

In de tweede helft kregen de bezoekers nog een mogelijkheid, maar op aangeven van Nieuwkoop schoot Jean Thierry Lazare over het doel van Mignolet. Aan de andere kant was een kopkans niet aan Hans Vanaken besteed.

Club Brugge, met Bas Dost, Noa Lang en Ruud Vormer in de ploeg, stelde enigszins teleur en was ook in het vervolg niet bij machte om Union Sint-Gillis in verlegenheid te brengen. Zo bleef het gat op de ranglijst negen punten.