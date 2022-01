Deze stad 'kan in Russische handen vallen' maar het leven gaat er nog door

In 2014, na de annexatie van de Krim, probeerden door Moskou gesteunde separatisten Charkov ook al onder controle te krijgen. Tevergeefs. Dennekamp: "In de provincies Loegansk en Donetsk kantelden de protesten richting de pro-Russen. Hier in Charkov werden die eruit geknokt. Maar het heeft er wel even om gespannen."

De oorlog met pro-Russische separatisten die sindsdien in het oosten van Oekraïne woedt, heeft op heel veel levens in Charkov een directe invloed. Mensen vechten in het leger, raakten hun baan kwijt omdat de fabriek ineens in vijandelijk gebied lag of konden geen familie meer bezoeken.

Veteraan wordt gezien als dader

De vraag is hoeveel inwoners van Charkov bij een inval nu achter de Russen zullen staan. Er is nog altijd een (slinkende) groep die goede relaties wil met Rusland. Dennekamp: "Een veteraan vertelde me dat toen hij terugkwam uit de oorlog in het oosten, hij hier werd gezien als een soort verrader, als dader. Hij zou de ellende hebben veroorzaakt: als het Oekraïense leger niet was gaan schieten was er niets gebeurd."

"En mijn taxichauffeur noemde Oekraïne de reden voor alle problemen, niet zozeer het optreden van Rusland. Dat is vermoedelijk een minderheid, maar hoe groot die is zie je misschien pas als de strijd uitbreekt."