Mattie en Marieke winnen Gouden Radioring 2022

Mattie Valk en Marieke Elsinga hebben de Gouden Radioring 2022 gewonnen. Het Qmusic-duo nam vanavond de belangrijkste prijs van het jaarlijkse radiogala in ontvangst voor hun programma Mattie en Marieke.

De uitreiking van de awards was in de Vorstin in Hilversum. Vanwege de pandemie was er geen publiek aanwezig.

De andere genomineerden voor de Gouden Radioring waren Ekdom in de Morgen (Radio 10), Partij voor de Vrijdag (NPO 3FM/AVROTROS), Somertijd (Radio 10) en De Staat van Stasse (NPO Radio 2/KRO-NCRV).

De publieksprijs voor beste radiovrouw ging naar NPO Radio 2-dj Annemieke Schollaardt. Het is de derde keer dat ze het eremetaal krijgt toegekend. "Ik vind het waanzinnig dat weer is gebeurd", zei ze op het podium.