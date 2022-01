Gratis mondkapjes en zelftests voor minima en bepaalde gemeenten

Mensen met een laag inkomen krijgen binnenkort een beperkt aantal gratis zelftests en chirurgische mondkapjes. Ook de inwoners van dertig gemeenten met een hoge besmettingsgraad en met relatief weinig gevaccineerden komen hiervoor in aanmerking. Het is aan de gemeenten om de mondkapjes en zelftests uit te delen, meldt de Rijksoverheid. Volgende week krijgen zij een brief met instructies en vanaf half februari worden de mondneusmaskers en tests beschikbaar gesteld. Het is niet mogelijk de coronatests eerder op te halen. Het OMT en onafhankelijke experts adviseren het kabinet al langer om bijvoorbeeld zelftests gratis beschikbaar te stellen voor iedereen, maar zo ver wil de regering niet gaan. Het kabinet heeft vorig jaar wel kosteloos aan alle huishoudens een aantal zelftests uitgedeeld. Dit zijn de prijzen van zelftesten in buurlanden:

Prijs van zelftesten in buurlanden - NOS

Voor sociale minima kunnen nu maximaal in totaal 10 miljoen zelftests en 10 miljoen mondmaskers worden besteld tot 1 mei. Elke gemeente heeft een maximumaantal mensen dat ervoor in aanmerking komt. Volgens de regering komt dat grofweg neer op zes tests en zes mondkapjes per persoon. Daarbij is gerekend op alle inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Dat is maximaal zo'n 1500 bruto per maand voor een alleenstaande.

Quote De verwachting bestaat dat deze gemeenten een verschil kunnen maken met een wijkgerichte aanpak voor vaccineren en testen in het beschermen van mensen. Persbericht