Nachtelijke mishandeling in Enschede wordt man (26) fataal

Een man die in de nacht van zaterdag op zondag ernstig werd mishandeld in Enschede is overleden. Het slachtoffer was 26 jaar en kwam uit Enschede.

Een aantal mannen is aangehouden. Zij meldden zich gisteren op het politiebureau, nadat de politie een getuigenoproep had gedaan. Volgens RTV Oost hebben ze gezegd dat ze betrokken waren bij de mishandeling. Ze worden verdacht van poging tot doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging.

Het slachtoffer werd zaterdagnacht door vier mannen mishandeld op de Haverstraatpassage in het centrum van Enschede. Omstanders verleenden eerste hulp verleend, waarna de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij vandaag aan zijn verwondingen.

De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor de mishandeling.