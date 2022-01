Backpackers gaan weer (ver) op reis: 'Soms lijkt het alsof corona niet meer bestaat'

Nu grenzen langzaamaan weer opengaan en coronamaatregelen worden versoepeld, trekken Nederlanders er weer vaker op uit. Reisorganisaties zien het aantal Nederlandse backpackers de laatste maanden fors toenemen. Vooral landen in Midden- en Zuid-Amerika zijn populair. "Sinds begin september, het begin van het tussenjaar voor jongeren, is het ontploft", zegt Joey Spraakman van Oak Travel, een reisbureau dat zich richt op verre reizen voor een jong publiek. "We zitten nu op het niveau van voor corona, terwijl sommige populaire landen als Nieuw-Zeeland nog steeds dicht zijn." Spraakman zegt dat vooral Costa Rica en Mexico in trek zijn. "Sommige jongeren willen graag naar Australië of Bali, maar dat kan nog niet. Dus zoeken ze naar alternatieven. Wij bieden ook taal- en surfreizen aan, en onze partners zeggen dat ze de toestroom bijna niet meer aan kunnen." Top 3: Mexico, Colombia, Costa Rica Ook Hostelworld, wereldwijd een van de grootste online boekingssites voor hostels, ziet onder Nederlandse klanten de populariteit van Midden- en Zuid-Amerikaanse landen toenemen. De afgelopen drie maanden kozen Nederlandse backpackers het vaakst voor Mexico, Colombia en Costa Rica (in die volgorde), laat een woordvoerder van het platform weten. Ook Guatemala, Panama en Peru staan in de top 10. Volgens de woordvoerder volgen Nederlanders daarmee een wereldwijde trend onder backpackers. Hostelworld verwacht dat Mexico en Costa Rica ook in 2022 populaire bestemmingen blijven, nu de situatie in populaire backpackerbestemmingen als Australië en Nieuw-Zeeland voorlopig onzeker is. Bij het online hostelplatform nam het aantal boekingen van Nederlandse reizigers deze maand met 12 procent toe ten opzichte van december. Het boekingsplatform zegt te verwachten dat het totale aantal Nederlandse boekingen in januari en februari 20 procent hoger zal uitvallen dan eind vorig jaar.

De 23-jarige Lisa reist in haar eentje door Mexico - Eigen foto

De Nederlandse backpacker Lisa gelooft die cijfers wel. De 23-jarige inwoner van Leiden is al 2,5 week op reis in Mexico en komt daar veel Nederlanders tegen. "Het is echt niet normaal. Ik was laatst op het eiland Holbox, daar leek het Katwijk wel." Veel Nederlanders hebben net als zij voor Mexico gekozen vanwege de relatief soepele coronaregels daar. Bij aankomst is geen negatieve PCR-test, of vaccinatie- of herstelbewijs nodig en toeristen hoeven niet in quarantaine. Ontsmetten "Je moet hier op sommige plekken een mondkapje op, afhankelijk van waar in Mexico je bent. En soms moet je je temperatuur laten meten en je handen ontsmetten voordat je een winkel ingaat." Maar verder voelt het hier heel vrij, vindt Lisa. "Soms lijkt het of corona niet bestaat." Dat Mexico - net als heel veel andere landen - nog altijd oranje kleurt op de wereldkaart van reisadviezen, baart Lisa niet zo veel zorgen. "Van tevoren was ik bang dat Mexico rood zou worden, dan zou ik niet meer kunnen gaan. Maar nu ben ik niet meer zo bang. Ik ben goed verzekerd."

Op de 'reisadviezenkaart' van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn (bijna) alle landen rood (niet reizen), oranje (alleen noodzakelijke reizen) of geel (reizen kan, maar let op risico's). Bovendien gelden in veel landen inreisbeperkingen. Zo zijn Australië en Nieuw-Zeeland dicht voor buitenlandse toeristen, hoewel dat laatste land dit jaar stapsgewijs meer reizigers wil toelaten. Ook Indonesië houdt de grenzen voorlopig gesloten. Andere landen laten alleen toeristen toe als ze zijn gevaccineerd, zoals Colombia en Guatemala. In weer andere landen is een vaccinatiebewijs niet nodig, maar volstaat (onder meer) een gezondheidsverklaring, zoals in Mexico en Costa Rica. Reizigers naar Thailand moeten in quarantaine, ook als ze zijn gevaccineerd.