Bewoner azc Limburg verwondt twee medewerkers met hete olie

Een bewoner van asielzoekerscentrum Sweikhuizen in Limburg heeft twee medewerkers ernstig verwond. Volgens de politie kregen de medewerkers hete olie over zich heen. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is verder niets bekendgemaakt.

De hulpdiensten lieten onder meer een traumahelikopter aanrukken. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Het azc in Sweikhuizen is gevestigd in een voormalig klooster in de bossen bij Geleen. Er is volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers plaats voor 242 asielzoekers.