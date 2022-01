Denemarken zo tevreden dat coronamaatregelen verdwijnen

Alle resterende coronamaatregelen in Denemarken worden volgende week opgeheven. Het land loopt met die stap wereldwijd voorop. Al vanaf het begin van de pandemie lijkt Denemarken meer grip op het coronavirus te hebben dan andere landen. Hoe dat komt? Door goede voorbereiding, vertrouwen en transparantie, zeggen onderzoekers. Denemarken is een van de landen met het hoogste aantal besmettingen naar inwonertal. Volgens Deense deskundigen is de piek bereikt, maar het aantal besmettingen is zo'n tien keer hoger dan bij de piek een jaar geleden. "Daarom lijkt het misschien vreemd en paradoxaal dat we nu klaar zijn om de beperkingen los te laten", zei premier Frederiksen gisteren op een persconferentie. Maar ze volgt het advies van het Deense OMT: alle maatregelen kunnen losgelaten worden. Alleen regels voor het testen, en de daarbij horende quarantaine en isolatie, blijven in stand. Vertrouwen Het aantal besmettingen leidt volgens de regering niet tot een zorgwekkend hoog aantal ziekenhuisopnames. Op de IC neemt de bezetting af. Daarom heeft de regering er vertrouwen in dat deze stap gezet kan worden. De coronapas en het mondkapje kunnen nu de prullenbak in. Restaurants mogen weer normale openingstijden hanteren en bars en nachtclubs mogen vanaf 1 februari open. In september klonk er al een vergelijkbare boodschap van dezelfde regering. Maatregelen werden losgelaten, want het virus zou onder controle zijn. Maar vanwege omikron werden in november de regels weer aangescherpt. Nu gelooft de regering dat dit tot volgende winter niet meer hoeft. "We kunnen weer glimlachen", concludeerde Frederiksen tevreden.

Voor de rest van het jaar zette premier Frederiksen drie fases uiteen: 1. De winter uit De beperkingen in het land worden opgeheven. Er zullen alleen nog restricties zijn voor wie het land in wil. 2. Geen rol meer voor corona De komende maanden speelt corona geen rol meer in de maatschappij, is de verwachting van de regering. 3. Een nieuwe winter Hier zal het seizoen weer tegenwerken. "Het belangrijkste is dat we zo goed mogelijk zijn uitgerust. Er kunnen nieuwe varianten ontstaan. Het is heel goed mogelijk dat we opnieuw gevaccineerd moeten worden."

De Denen blijven wel testen bij klachten, met behulp van de thuistest en PCR-test. De sneltest wordt afgeschaald. Tot nu toe werd het virus goed gemonitord door een enorme testmaatschappij. Er is veel geld geïnvesteerd zodat sneltests voor iedereen goed toegankelijk waren. Sneltests waren gratis en op iedere straathoek verkrijgbaar. Denemarken is daarnaast een land dat veel inzet op sequencen; positieve tests worden dan nader onderzocht in een lab. Zo was op dagelijkse basis duidelijk welke variant in welke mate rondging. Daarnaast waren de Denen goed voorbereid door de boostercampagne. Søren Brostrøm, het hoofd van het Deense RIVM, benadrukte woensdag nog eens de "torenhoge immuniteit" in Denemarken. Minstens 80 procent van de bevolking is volgens hem door vaccinatie en door doorgemaakte infecties echt goed beschermd tegen ernstige ziekte. Weinig twijfel bij Denen Deense onderzoekers volgen met een grote studie sinds het begin van de pandemie hoe er onder de bevolking over het overheidsbeleid gedacht wordt. De resultaten werden vergeleken met die uit het buitenland. Uit het onderzoek komt naar voren dat er weinig twijfel is geweest over de keuzes van de sociaaldemocratische regering en het Deense RIVM. De bevolking heeft een groter vertrouwen in instituten dan andere landen. Daarnaast is er een flinke vaccinatiebereidheid. Denemarken kent daarnaast weinig polarisatie en desinformatie. Tot slot omarmt het land volgens de onderzoekers 'samfundssind'. Letterlijk vertaald: gemeenschapszin. Samen zetten we de schouders eronder, is de boodschap. Het grootste deel van de bevolking wordt op deze manier bereikt. Maatregelen konden hierdoor zonder grote weerstand doorgevoerd worden. Grote coronademonstraties zijn er niet geweest, en toen de eerste coronavaccins beschikbaar kwamen werden Denen snel gevaccineerd.

Correspondent Rolien Créton: In Denemarken is nooit een echte lockdown geweest, zoals in Nederland. De Denen volgen de regels en adviezen goed op. Dat heeft enorm geholpen bij de bestrijding van de pandemie. Mensen hebben zich bovendien heel veel laten testen, dat hoefde niet opgelegd te worden. En als ze positief testten bleven ze thuis. Het land is ook erg efficiënt georganiseerd. De overheid is wel aan de voorzichtige kant geweest. Zo hebben kinderen tijdens de tweede golf ook maanden thuisgezeten, maar er is nooit een harde lockdown geweest. Onder de bevolking is er een brede steun voor de versoepelingen die nu doorgevoerd worden. Deense deskundigen zijn ervan overtuigd dat het kan. Er zijn nog veel besmettingen, maar de druk ic's is gedaald.