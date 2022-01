Infantino: 'Niet 6.500, maar 3 doden bij bouw stadions Qatar'

Twee maanden geleden bracht de Internationale Arbeidsorganisatie, onderdeel van de Verenigde Naties, naar buiten dat er in 2020 vijftig bouwvakkers om het leven zijn gekomen in Qatar. Uit die inventarisatie bleek daarnaast dat er meer dan 500 mensen gewond zijn geraakt en er meer dan 35.000 kleinere ongelukken hadden plaatsgevonden.

De krant sprak met bronnen in India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka, landen waar veel arbeidsmigranten vandaan komen. Over migranten uit andere landen, zoals de Filipijnen en Kenia, waren geen cijfers bekend.

FIFA-baas Gianni Infantino bestrijdt dat er bij de bouw van de WK-stadions meer dan 6.500 arbeidsimmigranten om het leven zijn gekomen. "In werkelijkheid zijn er drie mensen overleden. Dat zijn er drie te veel", zei hij bij de Raad van Europa in Straatsburg, die de FIFA-preses uitnodigde.

Infantino spreekt de berichtgeving in de media tegen en heeft geen misstanden in Qatar kunnen constateren. "Met werk geven we mensen waardigheid. De arbeidsomstandigheden zijn dezelfde als in Europa."

'WK om de twee jaar redt levens'

De FIFA-voorzitter zei eerder al dat met een wereldkampioenschap voetbal om de twee jaar levens van vluchtelingen worden gered.

Het evenement, momenteel eens per vier seizoenen, zou volgens hem kansen creëren voor Afrikanen die zich nu in wankele boten op de Middellandse Zee begeven en daar soms verdrinken.

Volgens Infantino werden die uitspraken uit zijn verband gerukt en in de verkeerde context gebruikt.