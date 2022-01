Geen carnaval 2020 of 2021, maar kan 2022 wel doorgaan? Gemeenten kijken wat mogelijk is

Sinds de versoepelingen mag de horeca weer bezoekers ontvangen tot 22.00 uur. Als mensen naar de kroeg gaan, moeten ze een coronatoegangsbewijs laten zien. Ook geldt de anderhalvemetermaatregel, moet je verplicht blijven zitten en moet je een mondkapje dragen als je niet zit.

Afgelopen maandag spraken de burgemeesters in het Veiligheidsberaad al over carnaval. En met name over de vraag hoe dit te kunnen handhaven. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven sprak toen zijn zorgen al uit: "Mensen willen gaan sjouwen van café naar café. We willen dat met QR-codes proberen te faciliteren, maar ik houd mijn hart vast."

Niet te doen

Ook burgemeester Penn-te Strake van Maastricht verwacht dat het lastig wordt met het beperkte aantal boa's om de maatregelen te kunnen handhaven: "Als je ziet hoeveel mensen er carnaval vieren, is dat gewoon niet te doen."

Afgesproken is dat de burgemeesters van de Veiligheidsregio's waar het vraagstuk 'hoe om te gaan met carnaval en de corona maatregelen' speelt in gesprek gaan met de minister van Justitie en Veiligheid. In voorbereiding daarop hebben burgemeesters van carnavalssteden al overleg gehad om samen één lijn te trekken.