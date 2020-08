Deze ondernemers willen naar Suriname, 'land heeft ons nodig'

De oproep aan ondernemers met een Surinaamse achtergrond om te investeren in het noodlijdende land, is niet aan dovemansoren gericht. Een aantal ondernemers heeft al concrete plannen om een bedrijf in Suriname te starten.

De nieuwe Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken is in Nederland, onder meer om investeringen aan te trekken. Het is voor het eerst in tien jaar dat er weer een Surinaamse minister in Nederland is voor officiële gesprekken.

Diana Banks en Calvin Ceder zijn al van plan een eigen bedrijf te starten in Suriname. Banks kwam op het idee nadat ze begin dit jaar meeging met een handelsmissie naar Suriname. Ze wil een cassavefabriek beginnen en de groente naar Nederland exporteren. "Ik ben zelf opgegroeid met cassave", zegt ze. "En als kind heb er al van gedroomd om iets terug te doen voor Suriname."

Ook Calvin Ceder is eerder op handelsmissie naar Suriname geweest. Een aantal jaar geleden had hij al het idee om juridisch werk te uit te besteden aan juristen in Suriname. Advocaten en juridische secretaresses werken dan vanuit Suriname voor Nederlandse klanten. "Met een beetje omscholing en wat cursussen kunnen Surinaamse juristen heel goed aan het werk voor klanten in Nederland", zegt hij.

Lastig vestigingsklimaat

Maar het economische en politieke klimaat maakte het lastig het bedrijf op te bouwen. Onder Desi Bouterse, die van 2010 tot vorige maand president was, verslechterde de verhouding tussen Nederland en Suriname. Bouterse vestigde de aandacht meer op de buurlanden van Suriname en op China.

De nieuwe regering onder leiding van Chan Santokhi kijkt nu weer richting Nederland en hoopt de betrekkingen en de handelsrelatie te verbeteren. De financiële situatie van Suriname is de afgelopen jaren behoorlijk verslechterd. In vier jaar tijd is de staatsschuld verdubbeld naar 2,5 miljard euro, wat een groot bedrag is voor de relatief kleine economie van Suriname.

De stroeve relatie tussen Nederland en Suriname was voor Ceder een belangrijke reden waarom het eerder niet lukte een bedrijf op te zetten in Suriname. "Daarnaast hielp de extreem veranderende wisselkoers niet mee."

De munt is de afgelopen jaren drastisch in waarde verminderd en was er sprake van hyperinflatie. President Santokhi wil daarom meer buitenlandse investeerders aantrekken. Al voordat hij president werd, kwam hij regelmatig naar Nederland om met kapitaalkrachtige Nederlanders met Surinaamse achtergrond te praten. Santokhi heeft vorige maand ook concreet gepleit voor een speciaal 'diasporafonds', om Surinamers uit Nederland te stimuleren om te investeren in hun moederland.