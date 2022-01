Gakpo weerstaat buitenlandse interesse en blijft PSV langer trouw

"Dit voelt voor mij als een grote waardering van de club", zegt de 22-jarige Gakpo in een reactie. "Ik heb dit seizoen een duidelijk doel voor ogen en dat is prijzen pakken met PSV. Ik zal er alles aan doen om dat met het team, de club te bereiken. De waardering die ik hier voel is groot."

Gakpo doorliep de gehele jeugdopleiding van PSV en maakte op 25 februari 2018 zijn debuut in de hoofdmacht, in de met 3-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Feyenoord. Sindsdien ontwikkelde de aanvaller zich stormachtig. Inmiddels staat hij ook op vier interlands.

John de Jong, directeur voetbalzaken, is blij dat Gakpo nog niet naar het buitenland vertrekt. "Wij zijn vroeg in dit seizoen met elkaar om tafel gegaan om over Cody's ontwikkeling en waarde voor PSV te praten. De gesprekken brachten rust rond Cody's positie tijdens deze transferperiode. Cody blijft in Eindhoven om samen met PSV voor het kampioenschap te gaan."

'Hij is de identiteit van de club'

Trainer Roger Schmidt liet zich vorige week in aanloop naar de topper tegen Ajax lovend uit over Gakpo. "Hij is al zo belangrijk voor ons, terwijl hij pas aan het begin van zijn carrière staat. Nu heeft hij meer verantwoordelijkheden binnen de club."

"Hij is de identiteit van de club en daarom heel belangrijk voor de fans. Zijn persoonlijkheid is sterk genoeg om met deze verantwoordelijkheid om te gaan."

Bekijk hieronder de video met Schmidt: