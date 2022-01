Biden bevestigt: zwarte vrouw wordt voorgedragen voor Hooggerechtshof

Nooit eerder is een zwarte vrouw voorgedragen voor deze invloedrijke positie. Biden zei dat deze mijlpaal allang had moeten plaatsvinden.

Zoals beloofd tijdens zijn presidentscampagne gaat Joe Biden een zwarte vrouw voordragen voor het Hooggerechtshof in de VS. Voor eind februari zal hij zijn keuze bekendmaken, zei hij op een persconferentie.

Gisteren werd duidelijk dat een van de negen rechters in het hoogste rechtsorgaan van de VS ermee gaat stoppen, de 83-jarige Stephen Breyer. Het is de eerste keer dat de Democratische president een nieuwe rechter mag voordragen. Zo'n benoeming is voor het leven.

Sinds het presidentschap van Donald Trump zijn de Republikeinen ruim in de meerderheid in het Hooggerechtshof. Zes van de negen rechters zijn conservatief. Die verhouding zal onveranderd blijven: de afzwaaiende rechter is een van de drie Democraten. De verwachting is dat Biden voor een jonge kandidaat kiest, die nog tientallen jaren lid kan zijn.