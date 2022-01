'Tattookiller' Cor P. aangekomen in Nederland na uitlevering Dominicaanse Republiek

'Tattookiller' Cor P. is in Nederland aangekomen nadat hij deze week is uitgeleverd door de Dominicaanse Republiek, meldt het Openbaar Ministerie. Tegen hem loopt in Nederland een hoger beroep vanwege een moordzaak. P. verdween twee jaar terug nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt. Ruim twee weken geleden werd hij opgepakt in de Dominicaanse Republiek.

P. liep tegen de lamp nadat twee mannen probeerden hem in de toeristische plaats Las Terrenas om te brengen. Hij belandde in het ziekenhuis waarna hij werd opgepakt. Sinds hij zijn enkelband doorknipte, lag er een internationaal opsporingsbevel tegen P.

P. is een van de mannen die onderdeel is van de groep bekend staat als de 'tattookillers', een groep moordenaars met Chinese tekens op hun rug getatoeëerd. In 2014 werd hij veroordeeld voor een moordpoging op crimineel Marlon D. Toen hij twee derde van zijn straf had uitgezeten, werd P. voorwaardelijk vrijgelaten.

Vanwege een moord op een ander lid van de tattookillers, Onno Kuut, eiste het OM in 2020 levenslang tegen P. Na die eis, in januari, ontdeed P. zich dus van zijn enkelband en vluchtte. In februari sprak de rechter hem vrij. Het OM is in hoger beroep gegaan tegen die uitspraak.

In de video hieronder, uit 2017, legt NOS op 3 uit hoe een enkelband werkt: