Oer-PSV'er Hendrix over keuze voor Feyenoord: 'Ik deel nog steeds dezelfde vijand'

Als oer-PSV'er Jorrit Hendrix ooit terug zou keren in de eredivisie, dan zou dat toch alleen maar bij PSV kunnen zijn? Een andere stad verkiezen boven Eindhoven, dat zou middenvelder toch niet kunnen maken?

Nu is het 'kind van de club' - Hendrix doorliep de PSV-jeugdopleiding en speelde acht jaar in het eerste - terug in de eredivisie na anderhalf jaar Spartak Moskou, maar we zien hem niet in het Philips Stadion. Wel in De Kuip.

"Als er dan een andere club in Nederland is, zou dat voor mijn gevoel alleen maar Feyenoord kunnen zijn. Feyenoord en PSV zijn altijd concurrenten geweest, maar volgens mij nooit echte rivalen, zoals Ajax dat is."

Als verraad richting Eindhoven voelt de keuze voor Feyenoord dan ook niet voor Hendrix. "Ik deel nog steeds dezelfde vijand", wijst de middenvelder richting Amsterdam.