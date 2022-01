Van Marwijk houdt met Emiraten hoop op WK-deelname, Iran definitief naar Qatar

Dat land, met Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh in de basis, kwalificeerde zich voor het WK na een 1-0 zege op Irak.

Door de overwinning staan de Verenigde Arabische Emiraten steviger op plek drie in groep A, een plek die recht geeft op het spelen van play-offs. Dinsdag neemt Van Marwijk het met zijn formatie op in en tegen Iran.

Bert van Marwijk heeft als bondscoach goede zaken gedaan met de Verenigde Arabische Emiraten. Het WK-kwalificatieduel met Syrië eindigde in 2-0 door goals van Caio en Yahya Alghassani.

In groep B, de andere Aziatische kwalificatiepoule, maakten Australië en Japan geen fout tegen respectievelijk Vietnam (4-0) en China (2-0). Koploper Saudi-Arabië komt later in actie tegen Oman.

De nummers drie van groep A en B spelen (uit en thuis) tegen elkaar. De winnaar neemt het vervolgens in een intercontinentale play-off op tegen de nummer vijf van de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiecampagne.