Thuiswedstrijd van Herlings geschrapt van MXGP-kalender: 'Totaal verrast'

Algemeen directeur van Top Events, Ebert Dollevoet, is dan ook verbaasd. "Ik denk dat ze iets te enthousiast waren bij de gemeente. Ze dachten even leuk een groot evenement voor vijf jaar binnen te slepen, maar hebben toen niet goed naar de regelgeving gekeken, zo lijkt het".

Slecht nieuws voor de fans van MXGP-wereldkampioen Jeffrey Herlings. De grand prix in Oss is geschrapt uit de herziene motocross-kalender. Juist in het seizoen dat er naast Herlings nog vier Nederlanders tot de MXGP-coureurs behoren.

Tot 2020 reden de motocrossers ook nog een race in Valkenswaard, maar die wedstrijd is ook door problemen met vergunningen van de kalender verdwenen.

De problemen lijken vooral te zitten op het gebied van natuur en milieu, maar Dollevoet wil daar nog niet te veel over kwijt. "Ik ga ergens volgende week nog zitten met de lokale overheden. Dan hoop ik dat we er alsnog uit komen."

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging had geen inspraak in de beslissing van de gemeente. Patrice Assendelft, algemeen directeur van het KNMV, voelt zich dan ook gepasseerd. "We zijn totaal verrast. Helaas zijn wij niet bij het besluit betrokken. Het is beschamend dat het land van de wereldkampioen dit jaar geen grand prix mag organiseren".

Ook Assendelft denkt dat het besluit desondanks nog niet helemaal definitief is. "Er gaat echt nog wel wat veranderen op de kalender. Wij gaan alles proberen om dit nog terug te draaien. De Grand Prix in Oss hoort gewoon op de kalender en er is duidelijk iets mis gegaan bij de aanvraag, ik hoop dat dit nog teruggedraaid wordt."

Het is nog niet bekend wanneer het definitieve besluit wordt genomen over de race op De Witte Ruijsheuvel, zoals het circuit in Oss ook wel wordt genoemd.