Pieters heeft zeer ernstig hersenletsel, is nog steeds niet bij kennis

Ruim een maand na de zware val van wielrenster Amy Pieters is er nog weinig duidelijkheid over de precieze schade. Wel is duidelijk dat de dertigjarige Pieters zeer ernstig hersenletsel heeft opgelopen. Dat meldt professor Wilco Peul, de neurochirurg en neurotrauma-specialist die haar behandelt.

Peul laat weten dat ze de eerste levensreddende operatie, de acute kritieke fase van kunstmatig coma op de intensive care, naar omstandigheden goed heeft doorstaan. Ze ademt zelfstandig, maar is niet bij kennis.

Er is ook enige verbetering te zien in haar bewustzijn, maar het is nog onvoorspelbaar hoe haar toekomst eruit zal zien. Dat schrijft haar ploeg, SD Worx, in een persbericht.

Val tijdens trainingsrit

Pieters kwam op 23 december tijdens een trainingsrit met de nationale baanselectie in Spanje hard ten val.

De meervoudig wereldkampioene op de baan en Nederlands kampioene op de weg viel daarbij op haar hoofd. Met een traumahelikopter werd ze naar een Spaans ziekenhuis vervoerd, waar ze diezelfde avond nog succesvol aan haar hoofd geopereerd werd. Daarna werd ze in een kunstmatig coma gehouden.

Het laatste bericht over haar situatie verstuurde de wielerbond drie weken geleden. Op 6 januari werd de 30-jarige Pieters naar een Nederlands ziekenhuis overgebracht. Toen meldde de KNWU al dat ze zelfstandig kon ademen en dat haar situatie verder stabiel was.

Pieters is inmiddels van de Nederlandse intensive care af. Ze ligt nu op een klinische afdeling. Pas wanneer de renster van de SD Worx-ploeg ontwaakt, kunnen de medici een eerste indruk van de gevolgen van haar val krijgen.

In het geval van de Belgische wielrenner Stig Broeckx gebeurde dat pas na 5 maanden en 22 dagen. Na een lange revalidatie zit Broeckx weer af en toe op de fiets, maar niet als prof.