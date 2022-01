Pieters heeft zeer ernstig hersenletsel, is nog steeds niet bij kennis

Ruim een maand na de zware val van wielrenster Amy Pieters is er nog weinig duidelijkheid over de precieze schade. Wel is duidelijk dat de dertigjarige Pieters zeer ernstig hersenletsel heeft opgelopen. Dat meldt professor Wilco Peul, de neurochirurg en neurotrauma-specialist die haar behandelt.

Peul laat weten dat ze de eerste levensreddende operatie, de acute kritieke fase van kunstmatig coma op de intensive care, naar omstandigheden goed heeft doorstaan. Ze ademt zelfstandig, maar is niet bij kennis.

Er is ook enige verbetering te zien in haar bewustzijn, maar het is nog onvoorspelbaar hoe haar toekomst eruit zal zien. Dat schrijft haar ploeg, SD Worx, in een persbericht.