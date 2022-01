EMA keurt coronapil van Pfizer goed, inzet op korte termijn nog onduidelijk

Of artsen het middel ook op korte termijn voor patiënten zullen inzetten is onduidelijk. Een voorlichter van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) laat weten: "De beroepsgroep kan nog geen behandelrichtlijn of aanbevelingen over Paxlovid opstellen omdat er nog geen data over Paxlovid zijn gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift."

Het middel van Pfizer is bedoeld voor volwassenen die net positief zijn getest op covid-19, bij een risicogroep horen en geen extra zuurstof toegediend krijgen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen met suikerziekte, kanker of overgewicht zijn. De kuur moet wel binnen vijf dagen na de eerste klachten worden gestart.

Meer informatie over de coronapil lees je in dit artikel met vier vragen en antwoorden.

De pil remt de virusdeling af, wat de kans op ziekenhuisopname of overlijden verkleint. Dat blijkt uit een studie onder ruim tweeduizend patiënten, met ten minste één onderliggende ziekte.

Na een behandeling met Paxlovid werd 0,8 procent van de patiënten voor minstens 24 uur in het ziekenhuis opgenomen. In die groep waren geen sterfgevallen. Van de patiënten die een placebo kregen werd 6,3 procent voor minstens 24 uur opgenomen. In die groep waren negen sterfgevallen.

Paxlovid is bedoeld om thuis in te nemen. In totaal moeten dertig pillen worden geslikt: vijf dagen lang, twee keer per dag drie pillen.

Milde bijwerkingen

Een belangrijke kanttekening bij Paxlovid is dat veel medicijnen niet gecombineerd mogen worden met het middel, legt Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), uit. Het college is namens Nederland betrokken bij de beoordeling.

"Er zijn veel interacties met andere geneesmiddelen", zegt De Boer. "Hierdoor kunnen medicijnen sterker of juist minder sterk werken. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties."

De bijwerkingen van de pil beschrijft De Boer als mild: "Tijdelijke verandering van smaak, hoofdpijn, overgeven en het verhogen van de bloeddruk."

De werking van de pil is onderzocht met de deltavariant van het coronavirus. In een laboratorium is de effectiviteit ook bij omikron vastgesteld, maar dat moet in de praktijk nog precies onderzocht worden, zegt De Boer.