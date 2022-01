EMA keurt coronapil goed, 'maar geen dokter zal hem gelijk voorschrijven'

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de coronapil Paxlovid van Pfizer voorwaardelijk goedgekeurd. De pil mocht van het geneesmiddelbureau al gebruikt worden in afwachting van de goedkeuring, maar Nederland koos ervoor om te wachten.

Het middel van Pfizer is bedoeld voor volwassenen die net positief zijn getest op covid-19, bij een risicogroep horen en geen extra zuurstof toegediend krijgen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen met suikerziekte, kanker of overgewicht zijn. De kuur moet wel binnen vijf dagen na de eerste klachten worden gestart.

Of artsen het middel ook op korte termijn voor patiënten zullen inzetten is onduidelijk. Een voorlichter van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) laat weten: "De beroepsgroep kan nog geen behandelrichtlijn of aanbevelingen over Paxlovid opstellen omdat er nog geen data over Paxlovid zijn gepubliceerd in een onafhankelijk tijdschrift."

'Geen dokter zal het meteen voorschrijven'

"Ik denk dat nog geen enkele dokter dit middel nu meteen zal voorschrijven", zegt Mark de Boer, internist-infectioloog bij het LUMC. Hij is ook voorzitter van de SWAB, de stichting die adviezen opstelt voor de behandeling van covidpatiënten. "De onderzoeken zijn nog niet gepubliceerd en dat maakt het heel lastig om precies te bepalen voor wie het geschikt is. Op dit moment kunnen we dus nog geen advies geven. Het is nu ook nog niet beschikbaar."

Het ministerie van Volksgezondheid vindt het goed nieuws dat de pil is goedgekeurd. "Hoe meer medicatie tegen covid, hoe beter het is", zegt een woordvoerder van minister Kuipers. Hij hoopt dat het nieuwe middel zo snel mogelijk kan worden ingezet. Nederland doet mee aan de Europese inkoopprocedure, waarin wordt gekeken naar een eerlijke verdeling over de EU-lidstaten. Er zijn onderhandelingen gaande tussen de Europese Commissie en Pfizer.