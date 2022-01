Meisje (17) verdacht van neersteken man (56) in Hulst

De politie heeft gisteravond een zeventienjarig meisje opgepakt in Hulst. Zij wordt ervan verdacht een 56-jarige man te hebben neergestoken in een woning in de Zeeuwse vestingstad. De man raakte zwaargewond.

Omstreeks 22.30 uur kreeg de politie een melding over een zwaargewonde man die zich op de Grote Markt bevond. Hij kon nog wel een korte verklaring afleggen. Daaruit bleek dat de steekpartij waarschijnlijk in een woning heeft plaatsgevonden, meldt Omroep Zeeland.

Meisje belt politie

Het meisje belde later op de avond zelf met de politie om te vertellen dat zij de man had neergestoken. De politie pakte haar op. Zij zit nog vast en wordt vandaag gehoord.

Over het motief voor de steekpartij is niets bekendgemaakt. Ook is onduidelijk waarom het meisje zich bij de man in een woning bevond. Volgens de politie zijn verdachte en slachtoffer geen familie van elkaar.