Rotterdammers tegen olievergunning NAM: 'Wij wisten niet eens dat er werd geboord'

In het gebied dat zich uitstrekt van Barendrecht tot Schiemond wordt al sinds 1984 olie gewonnen, volgens de NAM zonder problemen. De inmiddels verlopen vergunning wil de NAM verlengen tot 2050. Onacceptabel, vinden de bewoners. "We maken ons zorgen om de bodemdaling en mogelijke bevingen. Daarnaast vragen ons af of je hier tot 2050 mee moet doorgaan als Nederland tegen die tijd fossielvrij wil zijn", zegt Maijers.

Het was voor bewoners van de wijk Charlois een vervelende verrassing. Eind vorig jaar kregen ze een kaartje in de brievenbus waarop stond dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij een aanvraag had ingediend om tot 2050 de oliewinning in het gebied voort te zetten. "Wij wisten helemaal niet dat er naar olie werd geboord onder onze wijk", zegt Renate Maijers, die inmiddels betrokken is bij actiegroep Stop Oliewinning Rotterdam.

De bewoners krijgen steun van de Rotterdamse wethouder Bonte, die in een brief aan staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw vraagt om geen vergunning af te geven aan de NAM. "Dit zorgt voor een onacceptabel risico op bodemdaling in een dichtbevolkt gebied en is volstrekt in strijd met de Rotterdamse en de landelijke klimaatambities", schrijft de klimaatwethouder.

De gemeente vindt dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meer onderzoek moet doen naar de gevolgen van bodemdaling voor de omwonenden en het milieu.

Fracken

In de vergunningsaanvraag noemt de NAM ook de optie om gebruik te maken van hydraulische stimulatie, ook wel fracken genoemd. Dit is een omstreden techniek waarbij ook gebruik wordt gemaakt van chemicaliën. Deze techniek leidt tot extra zorgen bij de bewoners.

"Wij maken ons er zorgen over dat die chemicaliën in ons drinkwater terechtkomen", zegt bewoner Maijers. Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat het ministerie adviseert over de aanvraag van de NAM, is negatief over het gebruik van deze techniek. "Wij adviseren om niet in te stemmen met hydraulische stimulatie in de nieuwe putten, als die stimulatie leidt tot een scheur in een afsluitende laag", schrijft het SodM in zijn advies.

De NAM benadrukt dat de techniek op dit moment niet wordt toegepast in Rotterdam en dat daar ook geen concrete plannen voor zijn. "Het is niet meer dan een optie die in het winningsplan benoemd wordt bij de mogelijke ontwikkelvooruitzichten. Het beeld dat fracking nu wordt toegepast, of recent is gedaan, klopt dus niet", zegt een woordvoerder van de NAM.

2 centimeter

De NAM verwacht dat de bodem maximaal 2 centimeter gaat dalen als gevolg van de oliewinning tot 2050. In de afgelopen 35 jaar is de bodem 5 centimeter gedaald door de olieproductie. De kans op aardbevingen als gevolg van de oliewinning is volgens de NAM "zeer gering". Ook het SodM noemt het risico op bevingen beperkt.

Het is nu aan staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw en het ministerie van Economische Zaken om een beslissing te nemen over vergunningsaanvraag. Vijlbrief laat weten dat hij begrip heeft "voor de gevoelens van ongerustheid en onzekerheid die er leven". Verder noemt hij de de veiligheid van omwonenden "het allerbelangrijkste". De komende tijd kijkt het kabinet of de aanvraag van de NAM voldoet aan de eisen.