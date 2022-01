Verbijstering in Maastricht over sloop iconische spoorbrug

De iconische stalen spoorbrug over de Maas in Maastricht dreigt te verdwijnen. Eigenaar ProRail heeft een aanvraag ingediend om de brug te slopen.

De sloopplannen zijn opvallend, want de brug werd in 2010 nog voor 33 miljoen euro opgeknapt. Maar sinds die tijd reden er slechts vijftien treinen over.

"Het is een prachtige spoorbrug, een monumentaal stuk. En iets waar Maastricht heel trots op is", zegt PvdA-raadslid Anita van Ham bij 1Limburg. "We halen nu alles uit de kast om dit te voorkomen. Sloop zou doodzonde zijn."

Stalen boogbrug

De huidige stalen boogbrug over de Maas stamt uit 1957. Die kwam in plaats van de oude spoorbrug die de oorlog niet overleefde. Toch werd er sinds 1957 nauwelijks gebruikgemaakt van de brug.

In 2010 ontstond het plan om de grote papierfabrieken van Sappi in Maastricht en in Lanaken (aan de andere kant van de Belgische grens) per spoor met elkaar te verbinden. Sappi, de gemeente Maastricht en de provincie Limburg staken in totaal 33 miljoen euro in het project. Het spoortraject inclusief de opgeknapte brug werd in 2011 heropend.

Maar volgens de Limburger reden er dus slechts vijftien treinen over en sinds 2016 geen enkele meer.

Sneltramverbinding

Er zijn wel plannen met de brug. Er wordt al geruime tijd gesproken over de aanleg van een sneltramverbinding tussen Maastricht en de Belgische stad Hasselt. De brug past in dat traject, maar Rijkswaterstaat is niet enthousiast. Bij hoogwater zou de brug (te) vaak open moeten om schepen te laten passeren.

PvdA-raadslid Van Ham betwijfelt dat. Volgens haar kunnen veruit de meeste schepen probleemloos onder de brug door. Ze wijst erop dat het ook nog een optie is om de spoorbrug om te bouwen tot brug voor fietsers en voetgangers.

Verbijstering bij Maastrichtenaren

De PvdA heeft de sloopplannen ook aan de orde gesteld in Den Haag. "Begrijpt u dat deze gang van zaken tot verbijstering leidt bij veel Maastrichtenaren?", schrijven Tweede Kamerleden Lilianne Ploumen en Habtamu de Hoop in Kamervragen aan staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). Zij heeft nog niet gereageerd.