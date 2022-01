Vitesse-belofte is ster in El Salvador: 'Sprookje, mede dankzij Facebook'

"We hebben WK-kwalificatiewedstrijden met El Salvador, het land van mijn vader. Donderdag spelen we tegen de VS. Haal de sneeuwschuivers maar uit de kast."

Normaal gesproken zou Enrico Dueñas Hernández op het trainingsveld staan op Papendal. Elke dag beter worden op de training in de hoop op speelminuten in het eerste van Vitesse.

"Waar ik ben? Ik ben in Amerika, in Ohio, waar het heel koud is. Sneeuw, min zes, min zeven. Maar ik geniet wel hier."

In Nederland staat de 20-jarige Duañes Hernández nog voor zijn doorbraak. Hij speelde in de jeugd van Almere City, Ajax en Vitesse. Was jeugdinternational van Oranje. Het afgelopen half jaar werd hij verhuurd aan FC Eindhoven, waar hij indruk maakte en vervolgens in de winterstop teruggeroepen werd door de Arnhemmers.

Daar zal hij moeten knokken om speelminuten. In El Salvador is hij een ster, met honderdduizenden volgers op sociale media. "Ik was nog nooit in El Salvador geweest. En mijn vader ook al dertig jaar niet. Ik sprak ook geen Spaans, alleen de basis. Maar op het vliegveld werd ik opgewacht door heel veel media en fans. Dat had ik natuurlijk nog nooit meegemaakt. Soms is het een gekkenhuis, maar ik voelde me snel thuis."

International met dank aan Facebook

Dat de sierlijke middenvelder inmiddels al acht interlands achter zijn naam heeft voor El Salvador was niet vanzelfsprekend. Duañes Hérnandez geldt namelijk als een van de ontdekkingen van Hugo Alvarado.

Alvarado was gewoon een goedwillende voetbalfan uit El Salvador, die in zijn vrije tijd het internet afstroopte op zoek naar spelers die mogelijk Salvadoraans bloed in de aderen hadden. Op een dag stuitte hij op de jeugdspeler van Vitesse.