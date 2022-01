Carrières Achtereekte en Van Kerkhof zitten door topsport 'vol levenslessen'

Achtereekte genoot die weken in Pyeongchang van haar gouden race en kijkt nu lachend terug op hoe ze het jaar voor haar grootste succes met de zenuwen in haar keel aanklopte bij de ploeg van Jac Orie.

Hoewel ze verschillende schaatsdisciplines beoefenen, hoor je in hun carrières dezelfde thema's terug in de NOS Olympische podcast. Het gaat over in jezelf geloven, voor jezelf opkomen, mentale barrières overwinnen en omgaan met de dood.

Van Kerkhof: "Ik laat met mijn medaille in Pyeongchang aan de toekomstige generatie zien: het kan, je kan als Nederlandse vrouw in het shorttrack een medaille winnen! Daar ben ik het meest trots op. Door alles wat ik heb meegemaakt, is relativeren ietsje makkelijker. Eigenlijk is dat als topsporter helemaal niet goed. Nu moet het, dan is het fijn dat het lukt."

"Het is een bepaalde cultuur waar je aan toe moet zijn. Ik denk dat ik eerder niet het lef en het zelfvertrouwen had om daarin te overleven. Sven Kramer maakt nog steeds de grap over mijn race in Pyeongchang: 'Carlijn struikelde per ongeluk het podium op'. Het klinkt onterend richting mij. Ik weet wel dat hij het grappig bedoelt. Daar moet je wel tegen kunnen."

En zo maakte Achtereekte opeens deel uit van de grootste schaatsploeg van de wereld. Het bleek in Pyeongchang een winnende match, al was niet alles even makkelijk.

De podcasts zijn te beluisteren in je favoriete podcastapp of op nporadio1.nl . Eerder verschenen al afleveringen met onder meer Irene Schouten, Kimberley Bos, Thomas Krol en Hein Otterspeer.

Op weg naar de Olympische Spelen van Peking gaan Jeroen Stekelenburg en Henry Schut in gesprek met olympische sporters over hun leven als atleet.

"Natuurlijk zat ik in het begin in zak en as. Mijn coach Jeroen Otter zei: 'Je hebt er niets aan om je zo te voelen, je hebt er alleen maar jezelf mee.' Hij had gelijk. Als topsporter is het goed voor mij geweest. Iedere wedstrijd was voor mij een motivatie om het goed te doen."

Van Kerkhof: "Nu denk ik: hoe heb ik die rechtszaken allemaal kunnen doen? Ik heb er geprobeerd kracht uit te halen. Ik dacht: tegenslag overkomt me om me sterker te maken. Ik zal het nodig hebben om straks op de Spelen te presteren."

Ook Achtereekte voerde na haar titels vaak een gevecht. En dan met name met de druk die er bij die titel komt kijken. "Die heb ik als zwaarder ervaren dan dat ik had gedacht. Bij elke wedstrijd waar ik aan de start stond, kwam die speaker weer. Ik dacht echt: hou er nou eens over op. Natuurlijk is het wel heel mooi, maar het zorgde voor een niet-ontspannenheid. Daar heb ik tot op de dag van vandaag nog weleens last van. Nog best vaak, ja."

Commando's

Ze keek op tv naar het programma Special Forces Vips en herkende zich in iets wat er daar gezegd werd. "Een van die commando's zei: wil je winnen of wil je niet falen? Vooral die tweede zin. Die kwam zo binnen. Ik dacht: zo sta ik best wel vaak aan de start. Deels is dat karakter, maar sinds mijn olympische titel is dat wel veel erger geworden."

"Jac zegt weleens: 'Als het niet lukt, moet je dan de gevangenis in? Of krijg je dan een taakstraf?' Dat relativeert wel. Maar je eigen hersenspinsels, heb die maar eens onder controle."