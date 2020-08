Middelbare scholieren negatiever over kansen eindexamen na corona

Leerlingen van het Mendel College in Haarlem dragen een mondkapje op de eerste schooldag - ANP

Scholieren zijn door de coronacrisis pessimistischer geworden over het halen van hun eindexamen. Door maanden thuisonderwijs vrezen ze dat ze te weinig hebben geleerd. Op het vmbo verwacht nog maar 75 procent van de ondervraagde jongeren hun eindexamen te halen; dat was twee jaar geleden 85 procent. Ook op havo en vwo zijn de verwachtingen lager. Zo'n 2000 Limburgse jongeren in de derde klas van de middelbare school zijn hierover de afgelopen maanden bevraagd door onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Volgens hoogleraar onderwijseconomie Trudie Schils zijn er twee redenen waarom vooral jongeren op het vmbo negatiever denken over hun eindexamen. "Ten eerste omdat hun middelbareschooltijd korter duurt, zij zitten nu al in hun eindexamenjaar. Leerlingen in bijvoorbeeld 4-vwo hebben nog drie jaar te gaan en kunnen die paar maanden makkelijker inhalen. Daarnaast speelt mee dat vmbo'ers vaker praktijkvakken hebben, die zijn extra lastig om online te geven."

Teddie uit Alkmaar haalde afgelopen schooljaar haar vmbo-diploma. Vanwege corona hoefde ze geen centraal examen te doen. Deze maand is ze doorgestroomd naar 4-havo. Ze begrijpt dat veel jongeren bezorgder zijn geworden over hun schoolcarrière na een paar maanden thuisonderwijs. "Het was de afgelopen tijd heel anders. Je zat helemaal niet op school en alle lessen gingen online. Je kreeg minder uitleg en soms deden sites of apps die je nodig had het niet." Zelf haalde ze haar examen op basis van de cijfers uit het schoolexamen. "Voor veel mensen heeft het in hun voordeel gewerkt, maar voor sommigen in hun nadeel. Ik zelf stond er wel goed voor maar heeft nog wel even geholpen dat ik zeker mijn diploma haalde."

Ook negatiever over vervolgstudies De scholieren zijn niet alleen negatiever over de kansen op hun diploma, maar ook over hun vervolgstudie. Al tien jaar lang vragen de onderzoekers aan scholieren welke hoogste vervolgopleiding ze denken af te ronden. Zowel op het vmbo, havo als het vwo hebben de leerlingen lagere verwachtingen. Schils: "Zo denken havisten minder snel dat ze ooit een universitaire bachelor halen. En op het vmbo verwachten ze minder vaak door te stromen naar het HBO. Dat vond ik erg opvallend."

De Alkmaarse havist Thomas is niet verrast dat veel jongeren negatiever zijn geworden over school door de coronacrisis. "Het was wel lastig om alles met thuisonderwijs mee te krijgen. Maar ik heb de afgelopen maanden flink mijn best gedaan, dus ik hoop dat ik het gewoon ga halen." Zijn schoolgenoot Jasmina is pas blijven zitten in de derde klas van de havo. Volgens haar kwam dat vooral door corona. "Je kreeg veel minder kans om je cijfers op te halen. Voor mij duurt het nu nog drie jaar totdat ik eindexamen moet doen, ik denk dat het tegen die tijd wel goed komt."

