Ruim 5800 werkgevers moeten 160 miljoen euro loonsteun terugbetalen

Ruim 5800 werkgevers moeten de volledige loonsteun terugbetalen die ze in het voorjaar van 2020 hebben gekregen. In totaal gaat het om zo'n 160 miljoen euro. Ze kregen het voorschot van UWV om de lonen in coronatijd te kunnen doorbetalen. Destijds moesten ze hun omzetverwachting doorgeven aan de uitkeringsinstantie.

Voor 10 januari dit jaar moesten ze vervolgens aantonen wat hun daadwerkelijke verlies in 2020 is geweest, om te zien op hoeveel steun ze daadwerkelijk recht hadden. 5840 bedrijven hebben hun uiteindelijke verlies niet doorgegeven en daarom moeten ze alles terugbetalen.

Na de invoering van de eerste lockdown werd in april 2020 de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. Werkgevers kregen een deel van de loonkosten vergoed die ze door de coronamaatregelen niet konden betalen.

Nul euro

Die vergoeding is als voorschot uitgekeerd. Om de definitieve steun te berekenen, moesten de in totaal 22.500 bedrijven die de steun hebben gekregen hun exacte cijfers over het omzetverlies aanleveren. Daar hoorde doorgaans ook een accountantsverklaring bij.

Bij de bedrijven die de deadline van 10 januari niet hebben gehaald, heeft het UWV het bedrag waar ze recht op hebben vastgesteld op nul euro. De werkgevers kunnen hier nog wel bezwaar tegen maken.

Om te voorkomen dat deze bedrijven in acute geldnood komen kunnen ze een betalingsregeling te treffen. Dat geldt ook voor werkgevers die alleen een deel van hun NOW-voorschot moeten terugbetalen.