Barty en Collins denderen met gemak door naar eerste Australian Open-finale

Keys had dit toernooi indruk gemaakt met haar kanonslagen. De Amerikaanse tennisster was zeven jaar geleden als tiener ook al halvefinalist in Melbourne, waarna haar een grote toekomst werd voorspeld. Zover kwam het niet. Keys gleed het laatste jaar flink af op de WTA-ranking, zelfs tot buiten de topvijftig.

Made Down Under ™️ 🇦🇺 @ashbarty defeats Madison Keys 6-1 6-3 to become the first home representative to reach the #AusOpen women's singles final since 1980. 🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/C7NtLJySmp

In de tweede set ging het iets minder vanzelf, maar na ruim een uur was Barty de eerste Australische speelster in de finale van de Australian Open sinds Wendy Turnbull in 1980. Wederom won ze haar partij in twee sets, net als in haar vijf voorgaande wedstrijden dit toernooi. Ze verloor op weg naar de finale pas 21 games.

Op het grandslamtoernooi in Melbourne kan Barty haar derde grandslamtitel pakken. Ze was in 2019 de beste op Roland Garros en won vorig jaar Wimbledon.

Ook eerste finale voor Collins

In de finale speelt Barty zaterdag tegen Danielle Collins, die ook voor het eerst de finale bereikte van de Australian Open. De Amerikaanse nummer dertig van de wereld rekende met duidelijke cijfers af met Iga Swiatek uit Polen: 6-4, 6-1.

De 28-jarige Collins is een laatbloeier in het WTA-circuit, ook omdat ze groot is geworden in het college tennis. Collins, die in 2019 strandde in de halve finales in Melbourne, werd in april geopereerd en zegt nu weer topfit en met een vrij gevoel op de baan te staan.